Jön a fordulat szerdán? Ekkortól várható esőzés

A Köpönyeg előrejelzése szerint délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, DK-en lehet még hőség.

Elsőfokú (citromsárga) riasztást adtak ki Zala vármegyére zivatar veszélye miatt.