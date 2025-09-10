Előrejelzés
1 órája
Jön a fordulat szerdán? Ekkortól várható esőzés
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
A Köpönyeg előrejelzése szerint délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, DK-en lehet még hőség.
Elsőfokú (citromsárga) riasztást adtak ki Zala vármegyére zivatar veszélye miatt.
