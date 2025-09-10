szeptember 10., szerda

Jön a fordulat szerdán? Ekkortól várható esőzés

Jön a fordulat szerdán? Ekkortól várható esőzés

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Köpönyeg előrejelzése szerint délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és déltől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. A déli szél megerősödik. 25 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk, DK-en lehet még hőség.

Elsőfokú (citromsárga) riasztást adtak ki Zala vármegyére zivatar veszélye miatt.

 

 

