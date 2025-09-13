Durva változás jön az időjárásban! Erre kell készülni a hétvégén

Szombaton napos vagy fátyolfelhős idő lesz. A Dunántúl északnyugati, nyugati harmadán délután néhol zápor kialakulhat, zivatarra kicsi az esély. A csúcsérték 25 és 30 fok között valószínű, írja előrejelzésében a Hungaromet.

Vasárnap hajnalban nyugat felől beborul az ég, és az éjszaka közepétől a Dunántúlon egyre többfelé elered az eső, emellett északon is lehetnek záporok, néhol zivatar. A délutáni óráktól a Dunántúlon szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Nagy területen lehetnek élénk széllökések.

Zala időjárása is esősre fordul vasárnap hajnalra, de jelenleg nincs érvényben a vármegyére veszélyjelzés.