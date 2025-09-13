1 órája
Durva változás jön az időjárásban! Erre kell készülni a hétvégén
A hétvégén felemás lesz az időjárás. Szombaton még nyárias időben lesz részünk sok napsütéssel, majd vasárnap újabb hidegfront érkezik. Ennek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, helyenként akár beágyazott zivatart is.
Szombatról vasárnapra változik az időjárás
Fotó: archív / Pezzetta Umberto
Szombaton napos vagy fátyolfelhős idő lesz. A Dunántúl északnyugati, nyugati harmadán délután néhol zápor kialakulhat, zivatarra kicsi az esély. A csúcsérték 25 és 30 fok között valószínű, írja előrejelzésében a Hungaromet.
Vasárnap hajnalban nyugat felől beborul az ég, és az éjszaka közepétől a Dunántúlon egyre többfelé elered az eső, emellett északon is lehetnek záporok, néhol zivatar. A délutáni óráktól a Dunántúlon szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Nagy területen lehetnek élénk széllökések.
Zala időjárása is esősre fordul vasárnap hajnalra, de jelenleg nincs érvényben a vármegyére veszélyjelzés.