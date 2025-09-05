Ne tévessze meg a napsütés, készüljön! Riasztást adtak ki Zalára

Az Északi-középhegységben és esetleg az Észak-Alföldön, majd később az Északnyugat-Dunántúlon is előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól a Dunántúlon élénkülni, erősödni kezd az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 35 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő, írja a HungaroMet.

Pénteken nap közben alapvetően napos lesz az időjárás, egészen estig

Fotó: archív / Szakony Attila

Ilyen lesz az időjárás pénteken

Zalában napos idő várható ma, de elsőfokú riasztás is érvényben van: zivatar, villámlás, esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Az Iharos-MET időjárással foglalkozó közösségi oldal előrejelzése szerint péntek estére egy hidegfront érkezik, Zala nyugati térségében előfordulhat zápor, illetve zivatar.