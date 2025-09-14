Időjárás
2 órája
Visszaesik a hőmérséklet, kiadós eső is lehet vasárnap
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint nyugat, délnyugat felől beborul az ég vasárnap, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre