Visszaesik a hőmérséklet, kiadós eső is lehet vasárnap

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint nyugat, délnyugat felől beborul az ég vasárnap, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz.

