Szombaton megúsztuk az esőt, de mi vár ránk vasárnap?

A HungaroMet szombat esti jelentése szerint az ország jelentős részén borult, felhős az égbolt, s az időjárási előrejelzés szerint ugyan vasárnap nap közben elszórtan előfordulhat eső, de vármegyénkben utóbbira nem kell számítanunk, vagy ha mégis, akkor maximum rövidebb ideig tartó záporban lehet részünk, tartós esőzés biztosan nem lesz. Az ország ezen részén a hőmérsékletre sem lehet panasz, kora reggel várhatóan csak 12 fokra hűl le a levegő – szemben az Északi-középhegység öt fokával –, majd kilenc órától fokozatosan emelkedik 18-19 Celsius-fokig, amit annak ellenére sem érzünk majd hűvösnek, hogy az égbolt napközben is borult marad.