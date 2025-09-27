szeptember 27., szombat

Szombaton megúsztuk az esőt, de mi vár ránk vasárnap?

Bár a 14 napos időjárásjelzés erre a hétvégére csapadékot, kiadós esőt jósolt, s emiatt több programot el is halasztottak vagy lemondtak a szervezők, ám most már nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy szombaton megúsztuk a zuhét. Az azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy mit várhatunk vasárnap.

Gyuricza Ferenc
Szombaton megúsztuk az esőt, de mi vár ránk vasárnap?

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A HungaroMet szombat esti jelentése szerint az ország jelentős részén borult, felhős az égbolt, s az időjárási előrejelzés szerint ugyan vasárnap nap közben elszórtan előfordulhat eső, de vármegyénkben utóbbira nem kell számítanunk, vagy ha mégis, akkor maximum rövidebb ideig tartó záporban lehet részünk, tartós esőzés biztosan nem lesz. Az ország ezen részén a hőmérsékletre sem lehet panasz, kora reggel várhatóan csak 12 fokra hűl le a levegő – szemben az Északi-középhegység öt fokával –, majd kilenc órától fokozatosan emelkedik 18-19 Celsius-fokig, amit annak ellenére sem érzünk majd hűvösnek, hogy az égbolt napközben is borult marad. 

 

