szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+15
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Valami elkezdődött...

43 perce

Drasztikus változás állhat be az időjárásban a hétvégére, mutatjuk, érdemes-e szabadtéri programokat tervezni

Címkék#Köpönyeg hu#felhő#csapadék

Az időjárás alakulásába egyelőre nincs sok beleszólása az emberiségnek. Azonban a mától a magasban kezdődő változás olyan lehet, mint amit egyébként is kívánnánk magunknak, hiszen itt a hétvége és a szabadtéri programok ideje.

Benedek Bálint
Drasztikus változás állhat be az időjárásban a hétvégére, mutatjuk, érdemes-e szabadtéri programokat tervezni

Nagykanizsa felett felhők tornyosulnak, de a változás ott van a levegőben

Fotó: Szakony Attila

A köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése is némiképp erre utal. Mint írták: pénteken a hét borongós hangulata még velünk marad, de már érezhető lesz, hogy a felhők lassan elengedik a napot. Az időjárás kettős képet mutat majd. Hozzáfűzték: ha elindulsz dolgozni, vagy egy hosszabb sétát tervezel, mindenképpen öltözz rétegesen, mert a szél könnyen átjárhatja a vékony ruhákat. Az esernyőre inkább a nyugati országrészben lehet szükség, ott még előfordulhat csapadék. Szombaton és vasárnap viszont egyre több helyen süt ki a nap, eső már csak elvétve fordulhat elő, szóval irány a természet a szeptemberi őszben!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu