Drasztikus változás állhat be az időjárásban a hétvégére, mutatjuk, érdemes-e szabadtéri programokat tervezni

A köpönyeg.hu időjárás-előrejelzése is némiképp erre utal. Mint írták: pénteken a hét borongós hangulata még velünk marad, de már érezhető lesz, hogy a felhők lassan elengedik a napot. Az időjárás kettős képet mutat majd. Hozzáfűzték: ha elindulsz dolgozni, vagy egy hosszabb sétát tervezel, mindenképpen öltözz rétegesen, mert a szél könnyen átjárhatja a vékony ruhákat. Az esernyőre inkább a nyugati országrészben lehet szükség, ott még előfordulhat csapadék. Szombaton és vasárnap viszont egyre több helyen süt ki a nap, eső már csak elvétve fordulhat elő, szóval irány a természet a szeptemberi őszben!