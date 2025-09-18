szeptember 18., csütörtök

Hűvös reggelek, egyre melegebb nappalok – visszatér a nyár?

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható csütörtökön, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.

 

