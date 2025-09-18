Időjárás
2 órája
Hűvös reggelek, egyre melegebb nappalok – visszatér a nyár?
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható csütörtökön, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet.
20 órája
Drasztikus fordulat az időjárásban, erre senki sem számított
15 órája
Te csak nyáron jársz a Balatonra? Jó nagy hibát követsz el! Mutatjuk a titkokat
