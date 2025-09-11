szeptember 11., csütörtök

Még érvényben van a riasztás Zalára – ez várható a folytatásban

A szerdai eső után ma kisütött a Nap, de vajon mit tartogat az időjárás a hétvégére?

Korosa Titanilla

Szerdán egész Zalában beborult az ég, az időjárás esősre fordult és alaposan megáztatta a földet. Az idokep.hu csapadéktérképe szerint Csesztreg térségében esett a legtöbb, közel 40 milliméter eső.  Csütörtökön már kisütött a nap, de a met.hu jelzése szerint zivatar veszélye miatt elsőfokú riasztás van érvényben Zalában. 

időjárás
Őszibe fordul lassan az időjárás, gomolyfelhős, napos idő várható pénteken
Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

Ilyen időjárás lesz pénteken

A pénteki időjárás azonban biztató. Az előrejelzés szerint pénteken reggel a rétegfelhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így gomolyfelhős, napos idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Pénteken veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Hétvégére sem tér vissza a nyár, szombaton elvétve, vasárnap pedig többfelé várható eső, zivatar. 

 

