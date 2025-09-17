49 perce
Drasztikus fordulat az időjárásban, erre senki sem számított
Az elmúlt napok hűvös, őszies időjárása csak nehezen hagyja el Zala vármegyét. De ami ezután következik, az minden képzeletet felülmúlhat, hiszen erre a változásra már senki sem számított.
Eltűnnek a felhők és visszatér a nyár? Éppen hétvégére, szinte hihetetlen ajándék az ősztől
Fotó: Szakony Attila
Az elmúlt hetekben a reggeli hűvös időjárás már az ősz előszelét vetítette előre, s már felkerült a fogasra a kiskabát, a kardigán. Azonban a friss időjárás-előrejelzések szerint előtúrhatjuk még a fürdőnadrágot, a hölgyek pedig a bikinit is. Az időkép.hu előrejelzése szerint valami az elkövetkező napokban megváltozik. Mint írták: délnyugat felől meleg, szubtrópusi eredetű légtömegek érkeznek fölénk, visszatér a nyár. A melegedés csütörtökön kezdődik. Pénteken már 24-29 Celsius-fokos maximumokat mérhetünk, hétvégén pedig, vasárnap néhol egy-két fokkal meg is haladja a hőmérséklet a 30 Celsius-fokot.
Bár a levegő hőmérséklete a nyarat idézi, a Balaton marad 21 Celsius-fokos.