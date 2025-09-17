szeptember 17., szerda

Pont a hétvégére...

2 órája

Drasztikus fordulat az időjárásban, erre senki sem számított

Címkék#Időkép hu#hőmérséklet#fordulat

Az elmúlt napok hűvös, őszies időjárása csak nehezen hagyja el Zala vármegyét. De ami ezután következik, az minden képzeletet felülmúlhat, hiszen erre a változásra már senki sem számított.

Benedek Bálint
Drasztikus fordulat az időjárásban, erre senki sem számított

Eltűnnek a felhők és visszatér a nyár? Éppen hétvégére, szinte hihetetlen ajándék az ősztől

Fotó: Szakony Attila

Az elmúlt hetekben a reggeli hűvös időjárás már az ősz előszelét vetítette előre, s már felkerült a fogasra a kiskabát, a kardigán. Azonban a friss időjárás-előrejelzések szerint előtúrhatjuk még a fürdőnadrágot, a hölgyek pedig a bikinit is. Az időkép.hu előrejelzése szerint valami az elkövetkező napokban megváltozik. Mint írták: délnyugat felől meleg, szubtrópusi eredetű légtömegek érkeznek fölénk, visszatér a nyár. A melegedés csütörtökön kezdődik. Pénteken már 24-29 Celsius-fokos maximumokat mérhetünk, hétvégén pedig, vasárnap néhol egy-két fokkal meg is haladja a hőmérséklet a 30 Celsius-fokot.

Bár a levegő hőmérséklete a nyarat idézi, a Balaton marad 21 Celsius-fokos.

 

