Alessio tehet mindenről, ami most Zalában is történik...

A HungaroMet lerántotta a leplet erről a hidegörvényről, ami Magyarország felett is pörög még néhány napig. Az Alessio nevet kapta az a ciklon, amely nemcsak Olaszország, de Nyugat-Európa keleti felének, a Balkán-félsziget nyugati területének, valamint Közép-Európa nagyobb részének is alakítja az időjárását.

Alessio miatt már szinte minden nap úgy indulunk el otthonról, hogy esőkabátot kell húzni, de előkerülnek az esernyők is. Nincsenek jó híreink a folytatással kapcsolatban sem. A köpönyeg.hu információi szerint csütörtökön marad a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 Celsius-fok valószínű.