59 perce
Alessio tehet mindenről, ami most Zalában is történik...
Nem tetszik az ősz komor arca, sőt a hőmérséklet tartósan 20 Celsius-fok köré süllyed. A reggelek hűvösek és napközben sem találkozunk napsütéssel, talán épp ezért rátelepszik a hangulatunkra is ború.
"Nemszeretem" időjárás, amikor nem tudod, mit vegyél fel reggel...
Fotó: Szakony Attila
A HungaroMet lerántotta a leplet erről a hidegörvényről, ami Magyarország felett is pörög még néhány napig. Az Alessio nevet kapta az a ciklon, amely nemcsak Olaszország, de Nyugat-Európa keleti felének, a Balkán-félsziget nyugati területének, valamint Közép-Európa nagyobb részének is alakítja az időjárását.
Alessio miatt már szinte minden nap úgy indulunk el otthonról, hogy esőkabátot kell húzni, de előkerülnek az esernyők is. Nincsenek jó híreink a folytatással kapcsolatban sem. A köpönyeg.hu információi szerint csütörtökön marad a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 Celsius-fok valószínű.