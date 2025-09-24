szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

59 perce

Alessio tehet mindenről, ami most Zalában is történik...

Címkék#Alessio#hidegörvény#hőmérséklet

Nem tetszik az ősz komor arca, sőt a hőmérséklet tartósan 20 Celsius-fok köré süllyed. A reggelek hűvösek és napközben sem találkozunk napsütéssel, talán épp ezért rátelepszik a hangulatunkra is ború.

Benedek Bálint
Alessio tehet mindenről, ami most Zalában is történik...

"Nemszeretem" időjárás, amikor nem tudod, mit vegyél fel reggel...

Fotó: Szakony Attila

A HungaroMet lerántotta a leplet erről a hidegörvényről, ami Magyarország felett is pörög még néhány napig. Az Alessio nevet kapta az a ciklon, amely nemcsak Olaszország, de Nyugat-Európa keleti felének, a Balkán-félsziget nyugati területének, valamint Közép-Európa nagyobb részének is alakítja az időjárását.

Alessio miatt már szinte minden nap úgy indulunk el otthonról, hogy esőkabátot kell húzni, de előkerülnek az esernyők is. Nincsenek jó híreink a folytatással kapcsolatban sem. A köpönyeg.hu információi szerint csütörtökön marad a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 Celsius-fok valószínű.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu