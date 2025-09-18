A pénteki időjárás már előrevetíti a hétvégi napokat: kellemes, nyárias idő vár ránk

A koponyeg.hu előrejelzése szerint folytatódik a nappali felmelegedés: a reggeli órák 12 fokos hőmérséklete délutánra 24–29 fokra emelkedik.

Az indián nyár minden szépségét élvezhetjük, nagyrészt napos lesz az égbolt, s frontok sem terhelik szervezetünket. Az esernyőt elfelejthetjük, de a napernyő helyenként jól jöhet, akár a strandolás is kiváló program lehet. A HungaroMet adatai szerint a Balaton 18-20 fokos, így a merésszebbek akár egy kellemes fürdőzést is tervezhetnek.