szeptember 18., csütörtök

Strandolás szeptemberben? Minden adott lesz hozzá!

A pénteki időjárás már előrevetíti a hétvégi napokat: kellemes, nyárias idő vár ránk

Keszey Ágnes
A pénteki időjárás már előrevetíti a hétvégi napokat: kellemes, nyárias idő vár ránk

Forrás: pixabay

A koponyeg.hu előrejelzése szerint folytatódik a nappali felmelegedés: a reggeli órák 12 fokos hőmérséklete délutánra 24–29 fokra emelkedik.

Az indián nyár minden szépségét élvezhetjük, nagyrészt napos lesz az égbolt, s frontok sem terhelik szervezetünket. Az esernyőt elfelejthetjük, de a napernyő helyenként jól jöhet, akár a strandolás is kiváló program lehet. A HungaroMet adatai szerint a Balaton 18-20 fokos, így a merésszebbek akár egy kellemes fürdőzést is tervezhetnek.

 

