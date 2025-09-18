Strandolás szeptemberben? Minden adott lesz hozzá!
2 órája
A pénteki időjárás már előrevetíti a hétvégi napokat: kellemes, nyárias idő vár ránk
Forrás: pixabay
A koponyeg.hu előrejelzése szerint folytatódik a nappali felmelegedés: a reggeli órák 12 fokos hőmérséklete délutánra 24–29 fokra emelkedik.
Az indián nyár minden szépségét élvezhetjük, nagyrészt napos lesz az égbolt, s frontok sem terhelik szervezetünket. Az esernyőt elfelejthetjük, de a napernyő helyenként jól jöhet, akár a strandolás is kiváló program lehet. A HungaroMet adatai szerint a Balaton 18-20 fokos, így a merésszebbek akár egy kellemes fürdőzést is tervezhetnek.
