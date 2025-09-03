szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

48 perce

Eddig használhatjuk még ki a nyárias időt

Címkék#időjárás Zala megye#időjárás#időjárás előrejelzés

Korosa Titanilla
Eddig használhatjuk még ki a nyárias időt

A következő napokban még kitart a nyárias idő

Fotó: Archív/Korosa

A zivatarok után még élvezhetjük a nyárias időt. Szerda estétől csütörtök reggelig többfelé kiderül az ég, elsősorban a keleti országrész fölé változó vastagságú felhők sodródhatnak dél felől. A záporok, zivatarok lecsengenek, hajnalban azonban dél felől újabb csapadékgócok érkezhetnek főként a déli és keleti tájak fölé. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a nyugati hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet - írja a met.hu.

A hosszabb távú előrejelzés szerint folytatódik a nyárias idő Magyarországon, miközben újabb, de gyengébb csapadékra számíthatunk a következő napokban. A következő szűk két hétben még úgy tűnik, marad a nyárias időjárás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu