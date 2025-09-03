Eddig használhatjuk még ki a nyárias időt

A zivatarok után még élvezhetjük a nyárias időt. Szerda estétől csütörtök reggelig többfelé kiderül az ég, elsősorban a keleti országrész fölé változó vastagságú felhők sodródhatnak dél felől. A záporok, zivatarok lecsengenek, hajnalban azonban dél felől újabb csapadékgócok érkezhetnek főként a déli és keleti tájak fölé. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a nyugati hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet - írja a met.hu.

A hosszabb távú előrejelzés szerint folytatódik a nyárias idő Magyarországon, miközben újabb, de gyengébb csapadékra számíthatunk a következő napokban. A következő szűk két hétben még úgy tűnik, marad a nyárias időjárás.