Nagyot robbant ma az időjárás, és a helyzet csak fokozódik - mutatjuk, mi várható a következő napokban

Szombat estig túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, a nappali órákban inkább csak a Dunántúlon lehet némi magasszintű felhő az égen. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Késő estére többnyire 12 és 21 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.

Nyárias időjárás várható ma Zalában

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A következő napokban hasonlóan jó idő várható, csak kedden növekszik meg nyugat felől erősebben a felhőzet, és a Dunántúlon többfelé eső is kialakulhat. Vármegyénkben is beköszönt a hétvégén az indián nyár, érdemes kihasználni ezeket a napokat szabadtéri programokra, kirándulásra, vagy akár fürdőzésre. Adunk néhány tippet is Zalából, ha híján lenne ötleteknek.

Ma anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással sem kell számolni. Viszont mivel melegszik a levegő, fokozódhatnak a melegfrontra érzékenyek panaszai: fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák jelentkezhetnek.