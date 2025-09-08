Csípősen indult a reggel Zalában, fordulat előtt az időjárás

Hétfőn még a térségben marad a nyarat idéző meleg, hiszen a köpönyeg.hu előrejelzése szerint sok napsütésre számíthatunk, bár időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen. A hőmérséklet 30 Celsius-fok körül alakul. Ez pedig nem jelent mást, csak annyit, hogy ma nyugodtan öltözhetünk lengébben és szervezhetünk szabadtéri programot. Akár egy nagyobb sétát, vagy kerékpártúrát a Csónakázó-tó környékére.

De a napsütés gyorsan felmelegíti a levegőt, nyárias napunk lesz

Fotó: Szakony Attila