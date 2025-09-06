2 órája
Napsugarak törték át a felhőket Zalában, lehet szervezni a szabadtéri programokat
A reggeli napfelkelte után villámlással érkezett záporeső meglepte a nagykanizsaiakat. Késő délelőttre aztán fordult a kocka, a felhőket áttörték a napsugarak és a levegőt is elkezdték melegíteni. Úgy tűnik, a hétvége folytatására utóbbi forgatókönyv szerint alakul.
Nagykanizsán a virágládába ültetett begónia is várta a napsugarakat
Fotó: Szakony Attila
A köpönyeg.hu időjárás-előrejelzései szerint az észak-nyugati szél többfelé lesz élénk, de a hőmérséklet 27 Celsius-fok körül alakul. Sőt a folytatás is biztatóan alakul, hiszen vasárnapra egyenesen ragyogó szeptember eleji napsütést jósolnak, csak fátyolfelhők zavarhatják meg a tökéletes időt. És ha nem lenne elég a jó hírekből: nem lesz eső, 29-30 Celsius-fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Egyszóval lehet bátran tervezni még a szabadtéri programokat, van bőven.
Programok a hétvégére: rendkívül gazdag és színes a választék Zalában