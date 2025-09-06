Napsugarak törték át a felhőket Zalában, lehet szervezni a szabadtéri programokat

A köpönyeg.hu időjárás-előrejelzései szerint az észak-nyugati szél többfelé lesz élénk, de a hőmérséklet 27 Celsius-fok körül alakul. Sőt a folytatás is biztatóan alakul, hiszen vasárnapra egyenesen ragyogó szeptember eleji napsütést jósolnak, csak fátyolfelhők zavarhatják meg a tökéletes időt. És ha nem lenne elég a jó hírekből: nem lesz eső, 29-30 Celsius-fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Egyszóval lehet bátran tervezni még a szabadtéri programokat, van bőven.

A nagykanizsai Ady utca sétálóutcai részén kellemes napsütésben lehet sétálni

Fotó: Szakony Attila