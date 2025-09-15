19 perce
Hűvös indítás, de bekopogtat az indián nyár Zalába
A hét csípős reggellel indult, de az időjárás-jelentések szerint kellemes hőmérsékletekkel folytatódik a nap. Ha a hétfő nehezen indult a munkában, legalább délutánra szervezhetünk szabadtéri programokat.
Csípősen indult a reggel, de kellemesen folytatódik a nap
Fotó: Szakony Attila
Már megszokhattuk a reggeli kardigános időjárást, hiszen az elmúlt napokban hűvösen indultak a reggelek. Érdemes is felöltözni, hiszen portálunk beszámolt arról, hogy néhány felső légúti megbetegedést okozó vírus már aktivizálta magát. A hétfő reggel is hűvös volt, de a köpönyeg.hu szerint ahogy telnek az órák, gyors felmelegedés kezdődik, és délutánra 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Ez a meleg pont ideális: nem tikkasztó, mégis elég ahhoz, hogy igazán élvezhessük a szabad levegőt. A nap folyamán a napsütés lesz túlsúlyban, csak néhol jelenhet meg néhány apró, ártalmatlan felhő az égen. Csapadék egyáltalán nem valószínű.
