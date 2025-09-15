Hűvös indítás, de bekopogtat az indián nyár Zalába

Már megszokhattuk a reggeli kardigános időjárást, hiszen az elmúlt napokban hűvösen indultak a reggelek. Érdemes is felöltözni, hiszen portálunk beszámolt arról, hogy néhány felső légúti megbetegedést okozó vírus már aktivizálta magát. A hétfő reggel is hűvös volt, de a köpönyeg.hu szerint ahogy telnek az órák, gyors felmelegedés kezdődik, és délutánra 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Ez a meleg pont ideális: nem tikkasztó, mégis elég ahhoz, hogy igazán élvezhessük a szabad levegőt. A nap folyamán a napsütés lesz túlsúlyban, csak néhol jelenhet meg néhány apró, ártalmatlan felhő az égen. Csapadék egyáltalán nem valószínű.

A napsütés lesz túlsúlyban hétfőn, jut idő majd sétálni is

Fotó: Szakony Attila