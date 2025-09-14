Így nehezítik a frontok a következő napok időjárását! Veszélyhelyzetre figyelmeztet a meteorológia

Zalában vasárnap délelőtt felhős az időjárás, jelentősebb csapadék egyelőre nem érkezett. A HungaroMet vasárnapi előrejelzése szerint erősen felhős vagy borult idő várható ma, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, zivatarok is kialakulhatnak, de most sem jut mindenhova. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű. Az egész ország területére elsőfokú riasztás van érvényben.

Hidegfront alakítja vasárnap az időjárást

Fotó: archív/Szakony

Az Iharos-MET közösségi oldal elemzése szerint vasárnap a déli óráktól nyugat felől érkezik egy tömb, és akár hevesebb zivatarok, intenzívebb esőzések is lehetnek Zala és Somogy térségében.

A hidegfront hatására fejfájás, migrén jelentkezhet. A cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A nyugodt hétfő után kedden újabb hidegfront várható.