1 órája

Ismét egy hidegfront zavar be az időjárásba, kiderül, hogy meddig tart ki még a nyár

Hétfőn kellemes, nyárias időben volt részük. Az időjárás azonban változik, kiderül, hogy meddig örülhetünk a nyárnak.

Korosa Titanilla

Hidegfront érkezik kedd hajnalban, és alakítja át a hétfői nyárias időjárást Zalában is. A nyugati tájakon őszies idő várható, míg délkeleten 28 fokig melegszik a levegő. Szórványosan várható csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések, átmeneti szélerősödés inkább csak zivatar környezetében lehet. A csúcshőmérséklet északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén 28 fok körül valószínű.

időjárás
Kedden hidegfront alakítja az időjárást, szórványosan előfordulhat zápor, zivatar
Forrás:  ZH

Időjárás: meddig tart még a nyár?

Aztán szerdától anticiklon alakítja az időjárást, átmenetileg hűvösebb lesz az idő, majd napról-napra emelkedő hőmérséklet várható a hét második felében, hétvégén akár 30 fok is lehet, visszatér a nyár - tájékoztatott a HungaroMet

