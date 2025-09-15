Ismét egy hidegfront zavar be az időjárásba, kiderül, hogy meddig tart ki még a nyár

Hidegfront érkezik kedd hajnalban, és alakítja át a hétfői nyárias időjárást Zalában is. A nyugati tájakon őszies idő várható, míg délkeleten 28 fokig melegszik a levegő. Szórványosan várható csapadék: nyugaton, északnyugaton főleg eső, másutt záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk lökések, átmeneti szélerősödés inkább csak zivatar környezetében lehet. A csúcshőmérséklet északnyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén 28 fok körül valószínű.

Kedden hidegfront alakítja az időjárást, szórványosan előfordulhat zápor, zivatar

Aztán szerdától anticiklon alakítja az időjárást, átmenetileg hűvösebb lesz az idő, majd napról-napra emelkedő hőmérséklet várható a hét második felében, hétvégén akár 30 fok is lehet, visszatér a nyár - tájékoztatott a HungaroMet.