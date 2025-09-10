szeptember 10., szerda

Marad az eső?

1 órája

Holnapi időjárás Zalában: mutatjuk, mire készüljön, hogyan öltözzön csütörtökön! (Fotókkal a mai esőről)

A közlekedőknek, szabadban tartózkodóknak nem túl kellemes - bár a mezőgazdaságra bizonyára jótékony hatású - időjárást hozott szeptember második hetének közepe. Mutatjuk, mi várható csütörtökön.

Szerdán az iskolából hazafelé tartó fiatalokat is elérte az eső Zalaegerszegen - a hőmérsékletre viszont nem lehetett panasz

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalában esős, borongós, bár meleg időt hozott a szerda, Zalaegerszeget például csendes eső áztatta a nap nagy részében. Ugyan zivatarriasztás is érvényben volt, illetve élénk szelet jósoltak régiónkra, a vármegyeszékhelyet és térségét cikkünk megjelenéséig szerencsére elkerülte a vihar.

Zalaegerszeget szerdán csendes eső áztatta - a holnapi időjárás is részben ehhez hasonlóan alakulhat az előrejelzés szerint
Fotó: Zaol.hu

A koponyeg.hu csütörtöki előrejelzése szerint eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Reggelig sokfelé eshet még, később csak elszórtan alakul ki újabb eső, akár zápor. Délután a délnyugati országrészben zivatarok is kitörhetnek. Hideg viszont továbbra sem lesz: 20-26 fok közötti csúcshőmérsékletet jósol a szakportál.
A HungaroMet prognózisa értelmében csütörtökön a csapadékzóna fokozatosan északkelet felé húzódik, de a szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon, így térségünkben pára és köd képződésére is fel kell készülni.

Azért nem mindenki örült a mai csapadéknak, sokakat eláztatott a mai eső
Fotó: Pezzetta Umberto

Pénteken is marad előreláthatólag a mérsékelten meleg idő, viszont felerősödhet a szél. Az orvosmeteorológiai jelentés szerint e napokban kettős fronthatás terheli a szervezetet, a hidegfrontra érzékenyekre nagyobb stresszt gyakorolhat az időjárás.

 

