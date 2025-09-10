1 órája
Holnapi időjárás Zalában: mutatjuk, mire készüljön, hogyan öltözzön csütörtökön! (Fotókkal a mai esőről)
A közlekedőknek, szabadban tartózkodóknak nem túl kellemes - bár a mezőgazdaságra bizonyára jótékony hatású - időjárást hozott szeptember második hetének közepe. Mutatjuk, mi várható csütörtökön.
Szerdán az iskolából hazafelé tartó fiatalokat is elérte az eső Zalaegerszegen - a hőmérsékletre viszont nem lehetett panasz
Fotó: Pezzetta Umberto
Zalában esős, borongós, bár meleg időt hozott a szerda, Zalaegerszeget például csendes eső áztatta a nap nagy részében. Ugyan zivatarriasztás is érvényben volt, illetve élénk szelet jósoltak régiónkra, a vármegyeszékhelyet és térségét cikkünk megjelenéséig szerencsére elkerülte a vihar.
A koponyeg.hu csütörtöki előrejelzése szerint eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Reggelig sokfelé eshet még, később csak elszórtan alakul ki újabb eső, akár zápor. Délután a délnyugati országrészben zivatarok is kitörhetnek. Hideg viszont továbbra sem lesz: 20-26 fok közötti csúcshőmérsékletet jósol a szakportál.
A HungaroMet prognózisa értelmében csütörtökön a csapadékzóna fokozatosan északkelet felé húzódik, de a szélcsendes nyugat-dunántúli tájakon, így térségünkben pára és köd képződésére is fel kell készülni.
Pénteken is marad előreláthatólag a mérsékelten meleg idő, viszont felerősödhet a szél. Az orvosmeteorológiai jelentés szerint e napokban kettős fronthatás terheli a szervezetet, a hidegfrontra érzékenyekre nagyobb stresszt gyakorolhat az időjárás.