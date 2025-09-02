Készüljön, főleg, ha fejfájós! Még ma lecsap a front Zalára, riasztást adtak ki

Alig lesz észrevehető a hidegfront, ami átvonul a Dunántúlon is, legalábbis ami a hőmérsékletet illeti, hiszen lehűlést alig hoz - derült ki a HungaroMet előrejelzéséből -, viszont délutántól fokozatosan viharosra fordulhat az időjárás.

A hidegfront csapadékot hoz

Forrás: ZH

Hidegfront hoz változást

Északnyugaton már délután lehet zivatar, majd késő este indul be igazán a csapadék, főleg a Dunántúl kap éjjel öntözést, majd szerdán sorra kerülnek a középső tájak. A zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. Késő estére 19, 25 fok közé hűl le a levegő. Zala vármegyére zivatar kialakulása miatt van érvényben elsőfokú riasztás jelenleg, illetve szerdára is.

Hideg jellegű fronthatás miatt a különösen érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet.