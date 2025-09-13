Nyakunkon a zuhé – Holnapra szabadtéri programot ne tervezzünk!

Az utóbbi napok felmelegedése után estére eléri térségünket, Zala vármegyét a hidegfront, és csapadékot hoz magával, nem is keveset.

Vasárnap már itt lesz a hidegfront és csapadékot hoz magával

Fotó: Mészáros Annarózsa

Vasárnapi műsor: hidegfront és csapadék

A délutáni 26 fokról fokozatosan csökken a hőmérséklet, szombat este 16 fokra számíthatunk. Vasárnap napközben efölé nem is nagyon kúszik a hőmérő higanyszála, maximum 18 fokra számíthatunk. A régóta halogatott múzeumlátogatást most lesz időszerű pótolni.