Esni fog...
1 órája
Nyakunkon a zuhé – Holnapra szabadtéri programot ne tervezzünk!
Vége a "szép világnak", hamarosan itt a hidegfront, esővel. Még most érdemes kerti partit rendezni, holnap erre nem lesz esélyünk.
Az utóbbi napok felmelegedése után estére eléri térségünket, Zala vármegyét a hidegfront, és csapadékot hoz magával, nem is keveset.
Vasárnapi műsor: hidegfront és csapadék
A délutáni 26 fokról fokozatosan csökken a hőmérséklet, szombat este 16 fokra számíthatunk. Vasárnap napközben efölé nem is nagyon kúszik a hőmérő higanyszála, maximum 18 fokra számíthatunk. A régóta halogatott múzeumlátogatást most lesz időszerű pótolni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre