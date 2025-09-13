szeptember 13., szombat

Esni fog...

1 órája

Nyakunkon a zuhé – Holnapra szabadtéri programot ne tervezzünk!

Vége a "szép világnak", hamarosan itt a hidegfront, esővel. Még most érdemes kerti partit rendezni, holnap erre nem lesz esélyünk.

Mészáros Annarózsa

Az utóbbi napok felmelegedése után estére eléri térségünket, Zala vármegyét a hidegfront, és csapadékot hoz magával, nem is keveset.

hidegfront és csapadék
Vasárnap már itt lesz a hidegfront és csapadékot hoz magával
Fotó: Mészáros Annarózsa

Vasárnapi műsor: hidegfront és csapadék

A délutáni 26 fokról fokozatosan csökken a hőmérséklet, szombat este 16 fokra számíthatunk. Vasárnap napközben efölé nem is nagyon kúszik a hőmérő higanyszála, maximum 18 fokra számíthatunk. A régóta halogatott múzeumlátogatást most lesz időszerű pótolni. 

 

