Kopogtat a hideg, közeleg az óraátállítás

Az óraátállítás idején már javában benne leszünk az őszben, az előrejelzések szerint pedig már a jövő héten nagyobb lehűlésre számíthatunk, ha fagyra nem is, de éjjel és hajnalban 10 fok alatti hőmérsékletre.

Ma azonban javul az időjárás az elmúlt napokhoz képest, felhős idő várható, de nagyobb területen kisüthet a nap. Csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék. A keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 21 fok között valószínű. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet - tájékoztatott a HungaroMet.

Hajnalban, reggel a nyirkosabb, hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. Öltözzünk rétegesen, most már jelentős a megfázás veszélye.