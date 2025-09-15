Időjárás
2 órája
Hétfőre már visszatér a napos idő Zalába is
Kellemes időre van kilátás a meteorológusok szerint.
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint, reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz.
