Estétől már többfelé várható eső Zalában is

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 27-28 fok köré melegszik átmenetileg a levegő. A délkeleti szél megélénkül.
 

