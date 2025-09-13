Időjárás
1 órája
Estétől már többfelé várható eső Zalában is
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 27-28 fok köré melegszik átmenetileg a levegő. A délkeleti szél megélénkül.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre