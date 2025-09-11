Előrejelzés
3 órája
Marad az esős idő csütörtökön? Mutatjuk, mi várható
Egy fotó tegnapról
Fotó: Pezzetta Umberto
A Köpönyeg csütörtöki előrejelzése szerint eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet.
Csütörtökre is citromsárga riasztást adtak ki vármegyénk területére.
