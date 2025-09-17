Esernyő, kabát vagy napszemüveg kell hétvégén?

Bár javában benne vagyunk a szeptemberben, viszont ezen a héten az időjárás ránk mosolyog, mégsem kell végleg búcsút inteni az idei nyarat idéző napsütésnek.

Időjárás - jön a vénasszonyok nyara

Csütörtök reggeltől gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul - írja a met.hu.

A hétvégén és a jövő hét elején folytatódik a napos, csapadékmentes idő. A maximum hőmérséklet több helyen elérhetik a 30 fokot, hétfőn pedig a legmelegebb tájakon 32–33 fok is lehet.

A vénasszonyok nyaraként ismert időszak a régi falusi kultúrából indult, ami szerint az asszonyok ilyenkor kiülhettek a ház elé napozni, beszélgetni, élvezni a váratlan jó időt. Ezt az időszakot indiánnyárnak is nevezzük. Vagyis a hétvége kedvez a szabadtéri programoknak.