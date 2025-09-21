A mai világnaphoz igazodik az időjárás is

Ma, a béke nemzetközi világnapján a légkör is békés lesz. A HungaroMet előrejelzése szerint folytatódik a nyugodt, napos, száraz idő, legfeljebb csak a Dunántúlon lehet kevés fátyolfelhő az égen. A délnyugati és északkeleti tájak kivételével többfelé megélénkül a déli, délkeleti szél, amit néhol erős lökések is kísérhetnek. A csúcsérték döntően 30 fok körül alakul Zalában is.

Nemcsak hazánkban mérhetünk jóval magasabb értékeket a sokévi átlagnál, hanem Európa középső és déli területein is. A legmelegebb továbbra is Spanyolországban van, ahol "már csak" 31-36 fokot mérnek. Arrafelé ugyanis az elmúlt napokban 37-39 fok is előfordult.

Ezzel ellentéteben a kontinens leghidegebb régiója jelenleg Izland, ahol 10 fok alatt maradnak a maximumok, sőt, néhol fagypont fölé sem emelkedik.