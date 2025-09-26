szeptember 26., péntek

Elege van a borongós időből? Van egy rossz hírünk...

Címkék#ködfolt#felhőzet#csapadék

Pénteken folytatódik az esős időjárás Zalában is.

Zaol.hu

A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható - írja a köpönyeg.hu.

