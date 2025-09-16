Vihar előtti csend: készülődik a zivatar (galéria, videó)

A fokozatosan beboruló égből hamarosan újabb esőzés éri el Zala vármegyét. A vasárnapi kiadós zivatarok után a mai napon ismét csapadék hullámra kell számítani.

Ezekből a sűrű felhőkből ma bizony esni fog, itt a következő csapadék hullám

Fotó: Mészáros Annarózsa

Csapadék hullám és hidegfront

A megérkező hidegfront ugyan lehűti a levegőt, de holnaptól ismét nő a napos órák száma, így nem kell elbúcsúznunk az indián nyártól. Napközben 18-22 fok között alakul a hőmérséklet.