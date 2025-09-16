szeptember 16., kedd

Vattapaplan az égen

55 perce

Vihar előtti csend: készülődik a zivatar (galéria, videó)

Címkék#hidegfront#Zaol videó#eső#csapadék

Mészáros Annarózsa
Vihar előtti csend: készülődik a zivatar (galéria, videó)

Ne maradjon otthon az esernyő

Fotó: Mészáros Annarózsa

A fokozatosan beboruló égből hamarosan újabb esőzés éri el Zala vármegyét. A vasárnapi kiadós zivatarok után a mai napon ismét csapadék hullámra kell számítani.

csapadék hullám
Ezekből a sűrű felhőkből ma bizony esni fog, itt a következő csapadék hullám
Fotó: Mészáros Annarózsa

Csapadék hullám és hidegfront

A megérkező hidegfront ugyan lehűti a levegőt, de holnaptól ismét nő a napos órák száma, így nem kell elbúcsúznunk az indián nyártól. Napközben 18-22 fok között alakul a hőmérséklet. 

Őszi Balaton-part

Fotók: Mészáros Annarózsa

 

