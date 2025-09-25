Előrejelzés
3 órája
Borús marad az ég? Erre számíthatunk csütörtökön
Csütörtökön is borús lesz az ég?
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
