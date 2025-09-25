szeptember 25., csütörtök

Borús marad az ég? Erre számíthatunk csütörtökön

Címkék#zápor#időjárás#szél

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

 

