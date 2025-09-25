Borús marad az ég? Erre számíthatunk csütörtökön

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.