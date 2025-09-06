Időjárás
1 órája
Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak
Ahogy a kedves versike is írja: nem csak a cinegének, hanem a kedves olvasónak is nagy bánata lehet: bizony elő kell venni az esőkabátot, mert ha hideg nem is, de borongós idő várható ma, így a kültéri programokra elkél a felszerelés. Programból ugyanis nincs hiány Zala vármegyében.
Ezt ne hagyja ki!Fesztiválok, közösségi események
Tegnap, 7:20
Programok a hétvégére: rendkívül gazdag és színes a választék Zalában
Borongós idő
Napközben 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, enyhe széllel is számolni kell. Az ég jobbára felhős, borongós lesz, némi csapadékra is számítani lehet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre