szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

19°
+28
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

41 perce

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak

Címkék#Zala vármegyében#hőmérséklet#szél#csapadék

Mészáros Annarózsa

Ahogy a kedves versike is írja: nem csak a cinegének, hanem a kedves olvasónak is nagy bánata lehet: bizony elő kell venni az esőkabátot, mert ha hideg nem is, de borongós idő várható ma, így a kültéri programokra elkél a felszerelés. Programból ugyanis nincs hiány Zala vármegyében.

borongós idő
Felhős, borongós idő várható ma térségünkben
Fotó: Mészáros Annarózsa

Borongós idő

Napközben 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, enyhe széllel is számolni kell. Az ég jobbára felhős, borongós lesz, némi csapadékra is számítani lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu