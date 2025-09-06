Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak

Ahogy a kedves versike is írja: nem csak a cinegének, hanem a kedves olvasónak is nagy bánata lehet: bizony elő kell venni az esőkabátot, mert ha hideg nem is, de borongós idő várható ma, így a kültéri programokra elkél a felszerelés. Programból ugyanis nincs hiány Zala vármegyében.

Felhős, borongós idő várható ma térségünkben

Fotó: Mészáros Annarózsa