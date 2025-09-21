Időjárás
1 órája
Az időjárásnak még senki sem szólt, hogy véget ért a nyár...
Vasárnapra is marad a szeptemberi kánikula Zala vármegyében is.
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint, ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet. Tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk.
