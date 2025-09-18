Felhős ég lesz, s még egy felhőkarcoló méretű aszteroida is bezavar a képbe

Bár a mostani pályája teljesen biztonságos, nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy egy ekkora égitest képes lenne letörölni egy teljes nagyvárost a térképről, ha egyszer rosszabb irányt venne, írja a koponyeg.hu portál. A 2025 FA22 névre keresztelt aszteroida sebessége elképesztő, óránként 40 ezer kilométerrel vágtat a világűrben, és szeptember 18-án kerül hozzánk a legközelebb. Szabad szemmel nem látható, egy távcsővel vagy akár online élő közvetítésben bárki megfigyelheti. „A Virtual Telescope Project ingyenes streamje szeptember 18-án reggel 5 órakor indul, így biztonságos távolból, a saját kanapéd kényelméből követheted az eseményt” – írja a portál.