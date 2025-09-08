Perzselő hőhullámok és alig várt esők jellemezték a nyarat

Aszály: kiemelkedően száraz június

Szakadó eső Zalaegerszegen idén augusztus elején

Fotó: Pezzetta Umberto

Országos átlagban 1,2 fokkal volt melegebb a szokásosnál a mögöttünk hagyott nyár, így a hetedik legforróbbként kerülhet be a feljegyzésekbe 1901 óta. Júliusban a hőmérséklet meghaladta a 40 fokot, és Zalában is gyakoriak voltak a hőhullámok. Csapadékból jóval kevesebb jutott: az évszak mindössze a megszokott mennyiség 60 százalékát hozta, a június pedig a legszárazabb volt az elmúlt több mint száz évben. A HungaroMet mérései szerint az ország több részén alig esett 80 milliméternyi eső három hónap alatt és bizony Zalában is sokszor maradt el a várva várt felfrissülés.

Az aszály miatt a barack ára is felszökött Fotó: Mészáros Annarózsa

Forró nappalok és károkozó viharok

A HungaroMet adatai szerint 2025-ben országos átlagban 1,2 fokkal volt melegebb a nyár a megszokottnál, de ezzel mindössze a hetedik legforróbb jelzőt érdemelte ki. Az Alföld mellett Zalában is nehéz volt elviselni a hőséget, de minket a hektikus változások is sanyargattak:

- Elsősorban itt nálunk, a nyugati végeken volt tapasztalható a sokszor kiszámíthatatlan változékonyság, Zalában és Vasban is jöttek-mentek a frontok. A hirtelen érkező viharok főleg a nyár közepén és augusztus elején szakították meg gyakran az amúgy is tiszavirág életű kánikulai időszakokat. Az ország középső és keleti felén viszont ezzel szemben sokkal egységesebb képet mutatott a nyári időjárás – mondja Pétervári Tibor, a Hungaromet dunántúli munkatársa. A szuperészlelő szerint csak felénk nem volt tartós a hőség, a hazánk más vidékein élők életét hosszabb ideig keserítették meg a hőhullámok.

- Sokfelé a nyári csapadéknak sem örülhettek úgy, mint mi. Egyrészt az Alföldön kevesebb hullott, másrészt a heves viharok inkább károkat okoztak, mintsem az aszályt enyhítették. Nyugaton a június volt rettentő száraz, a fele sem esett az átlagos értéknek, míg a július és az augusztus javította a normát. A nyár közepén lehullott eső sokat segített a kókadozó növényeknek, Zalában több terület is újra kizöldült.

Megterhelő volt az óriási hőingás

- Észlelési tapasztalataim alapján a 20-30 éves tendenciát figyelembe véve kijelenthetem: a június melegedett a legnagyobb arányban az elmúlt évtizedekben. A középhőmérséklet átlagos emelkedése 2-3 Celsius-fok körül van, ez az idei értékről is elmondható. A július és az augusztus viszont elmaradt például a tavalyitól: itt, nyugaton legalább két és fél fokkal volt alacsonyabb az átlagos középhőmérséklet – emeli ki Pétervári Tibor, aki azt is hozzáteszi, hogy ennek ellenére a forró periódusok után a zivatarok csak rövid fellélegzést hoztak.