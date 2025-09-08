56 perce
Perzselő hőhullámok és alig várt esők jellemezték a nyarat
Megközelítettük a rekordot, de végül nem született csúcs: a 2025-ös nyár „csak” a hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb lett. A hőségriadók és a mezőgazdaságban komoly károkat okozó aszály miatt azonban így is sokat szenvedtünk az előző hónapokban. Azt tudták, hogy évtizedek óta a június havi átlagok emelkednek a legintenzívebben Zalában?
Aszály: kiemelkedően száraz június
Országos átlagban 1,2 fokkal volt melegebb a szokásosnál a mögöttünk hagyott nyár, így a hetedik legforróbbként kerülhet be a feljegyzésekbe 1901 óta. Júliusban a hőmérséklet meghaladta a 40 fokot, és Zalában is gyakoriak voltak a hőhullámok. Csapadékból jóval kevesebb jutott: az évszak mindössze a megszokott mennyiség 60 százalékát hozta, a június pedig a legszárazabb volt az elmúlt több mint száz évben. A HungaroMet mérései szerint az ország több részén alig esett 80 milliméternyi eső három hónap alatt és bizony Zalában is sokszor maradt el a várva várt felfrissülés.
Forró nappalok és károkozó viharok
A HungaroMet adatai szerint 2025-ben országos átlagban 1,2 fokkal volt melegebb a nyár a megszokottnál, de ezzel mindössze a hetedik legforróbb jelzőt érdemelte ki. Az Alföld mellett Zalában is nehéz volt elviselni a hőséget, de minket a hektikus változások is sanyargattak:
- Elsősorban itt nálunk, a nyugati végeken volt tapasztalható a sokszor kiszámíthatatlan változékonyság, Zalában és Vasban is jöttek-mentek a frontok. A hirtelen érkező viharok főleg a nyár közepén és augusztus elején szakították meg gyakran az amúgy is tiszavirág életű kánikulai időszakokat. Az ország középső és keleti felén viszont ezzel szemben sokkal egységesebb képet mutatott a nyári időjárás – mondja Pétervári Tibor, a Hungaromet dunántúli munkatársa. A szuperészlelő szerint csak felénk nem volt tartós a hőség, a hazánk más vidékein élők életét hosszabb ideig keserítették meg a hőhullámok.
- Sokfelé a nyári csapadéknak sem örülhettek úgy, mint mi. Egyrészt az Alföldön kevesebb hullott, másrészt a heves viharok inkább károkat okoztak, mintsem az aszályt enyhítették. Nyugaton a június volt rettentő száraz, a fele sem esett az átlagos értéknek, míg a július és az augusztus javította a normát. A nyár közepén lehullott eső sokat segített a kókadozó növényeknek, Zalában több terület is újra kizöldült.
Megterhelő volt az óriási hőingás
- Észlelési tapasztalataim alapján a 20-30 éves tendenciát figyelembe véve kijelenthetem: a június melegedett a legnagyobb arányban az elmúlt évtizedekben. A középhőmérséklet átlagos emelkedése 2-3 Celsius-fok körül van, ez az idei értékről is elmondható. A július és az augusztus viszont elmaradt például a tavalyitól: itt, nyugaton legalább két és fél fokkal volt alacsonyabb az átlagos középhőmérséklet – emeli ki Pétervári Tibor, aki azt is hozzáteszi, hogy ennek ellenére a forró periódusok után a zivatarok csak rövid fellélegzést hoztak.
- A derült éjszakák sokszor hűvösebbek lettek, mint amit a nyári időszakban megszoktunk. Ez volt az oka a hatalmas hőingásnak, ami jelentősen megviselhette a szervezetünket. Augusztusban friss hajnalokra ébredtünk, érdemes volt korán kelni és alaposan kiszellőztetni a lakásokat.
Egyre drasztikusabban érezhető a klímaváltozás
A statisztikákból látszik, hogy Zalában is egyre inkább számítani kell a forró, száraz nyarakra, ezért minden csepp eső felértékelődik. A meteorológusok szerint a szélsőséges viszonyok a következő években is velünk maradnak, így fontos, hogy felkészüljünk a rapszodikus időjárásra.
- Bár a nyugati országrészben több volt a csapadék és változékonyabbra sikeredett a nyár, mint a Kárpát-medence nagy részén, végül mégis melegebb lett minden hónap az átlagosnál. Összességében az tapasztalható, hogy 2025 is beillik abba a sorba, amely az átlaghőmérsékletek több évtizedes emelkedését bizonyítja. Az idei évszak a hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb lett 1901 óta – sorolja az adatokat a szuperészlelő, aki azt is elárulja, hogy manapság sokkal több a károkozó aszályos időszak.
- Növekszik a változékonyság, a drasztikus aszályok komoly károkat okoznak, míg olykor rekord mennyiségű csapadék zúdul le – szintén problémákat előidézve – a nyári hónapokban. Az augusztus előlépett Zalában a legesősebb hónapok közé: az utóbbi egy évtizedben több alkalommal is 100 milliméter feletti átlagot produkálva. Fel kell készülnünk a jövőben is az extrém nyári időjárásra, a hőhullámokat egyre gyakrabban zárják majd le óriási viharok – figyelmeztet Pétervári Tibor.
Rekord viharok Zalában
Az egész ország várta a nyári felfrissülést, Zalába idén Medárd után nagyjából egy hónappal érkezett meg az első nagy mennyiségű csapadék. Vármegyénkben rekord is született, Söjtörön majdnem egy átlagos havi mennyiség gyűlt össze 24 óra alatt. A 68 mm-ből 45 éjszaka hullott le.
Augusztus elején is jutott bőven csapadék Zalába. Viharokból sem volt hiány:
