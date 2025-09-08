szeptember 8., hétfő

A fecskék már útra készek – itt az ősz visszavonhatatlan jele

A fecskék augusztus második felében kezdenek gyülekezni, és Kisboldogasszony napja, vagyis szeptember 8-a körül indulnak el tőlünk.

Péter B. Árpád

Az Extrém időjárás Fb-oldalra feltöltött balatonújlaki fotók arról tanúskodnak, idén is összegyűltek már a repülő útitársak, hiszen hosszú út vár rájuk: a telet Afrikában töltik, s bizony, több ezer kilométert kell megtenniük. Főként nappal repülnek, de a Földközi-tenger és a Szahara fölött éjszaka is iparkodnak céljuk felé. Kisbán Kázmér képei arról tanúskodnak: hamarosan búcsút inthetünk kedves barátainknak, akikre veszélyes út vár – de reméljük, tavasszal újra találkozunk.

Hosszút út vár rájuk Afrikáig
Fotó: Extrém időjárás / Kisbán Kázmér

 

 

