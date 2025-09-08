Gyülekező...
38 perce
A fecskék már útra készek – itt az ősz visszavonhatatlan jele
A fecskék augusztus második felében kezdenek gyülekezni, és Kisboldogasszony napja, vagyis szeptember 8-a körül indulnak el tőlünk.
Az Extrém időjárás Fb-oldalra feltöltött balatonújlaki fotók arról tanúskodnak, idén is összegyűltek már a repülő útitársak, hiszen hosszú út vár rájuk: a telet Afrikában töltik, s bizony, több ezer kilométert kell megtenniük. Főként nappal repülnek, de a Földközi-tenger és a Szahara fölött éjszaka is iparkodnak céljuk felé. Kisbán Kázmér képei arról tanúskodnak: hamarosan búcsút inthetünk kedves barátainknak, akikre veszélyes út vár – de reméljük, tavasszal újra találkozunk.
