Zala jobb, ha felkészül! Növekszik a zivataros napok száma, de ha mégsem, akkor a meglévők lesznek durvábbak

Azt már a felszínes szemlélő is látja, érzi, hogy mind szélsőségesebb az időjárásunk, s ha zivatarok érkeznek, azok egyre többször csapnak le elemi erővel. Heveny megállapításainkat azonban kutatások is alátámasztják. Az ELTE Meteorológiai Tanszék és a HungaroMet kutatói – Szabó Péter, Lakatos Mónika, Pieczka Ildikó és Pongrácz Rita – azt vizsgálták, hogyan változott a zivataros napok előfordulása az elmúlt évtizedekben, milyen folyamatok állnak a háttérben, és mire számíthatunk a következő évtizedekben.

A zivataros napok sokasodnak a jövőben a felmelegedés hatására - a kutatók ezt adatokkal is alátámasztották.

Fotó: Strobl Gábor

A zivataros napok számának növekedése a felmelegedéssel együtt jár

A kutatók két forgatókönyvet állítottak össze, s a pesszimista forgatókönyv szerint néhány évtized múlva a mostanihoz képest dupla annyi zivatarunk is lehet, vagy, ha a zivataros napok száma nem is növekszik, a zivatarok erőssége igen. A kutatók az 1991 és 2024 közötti időszak elemzése alapján azt is megállapították, hogy amennyiben a globális felmelegedés mértéke meghaladja az ipari forradalomhoz képest mért legfeljebb 2 Celsius-fokos értéket, akkor Magyarországon az évszázad vége felé 16-24 nappal nő a zivataros napok száma.

A nyugati országrész különösen érintett

Ha megnézzük az 1991 és 2024 között a társadalmi észlelők által országszerte feljegyzett zivataros napokat a május és szeptember közötti időszakban, akkor azok 99%-os megbízhatósággal statisztikailag szignifikánsan emelkedő trendet mutatnak az elmúlt 34 évben - írják a Másfélfok oldalon megjelent tanulmányukban. Fokozatosan egyre több lesz a nagy zivatarpotenciálú napok száma a kritikus, május és szeptember közötti konvektív időszakban:

eleinte csak 5-10 nappal,

majd később 8-16 nappal,

az évszázad vége felé pedig már 16-24 nappal több potenciális zivataros napra kell felkészülnünk az ország különböző területein a jelenlegihez képest, amely közel kétszeres növekedést jelent.

A térképek alapján a legnagyobb gyakoriságnövekedés a Duna-Tisza köze vidékén, valamint a nyugati, délnyugati országrészben várható.

A kutatók összeállítottak egy pesszimista és egy "zöld" forgatókönyvet, egyik sem túl biztató. Forrás: Másfélfok oldal

Ha nem a gyakoriság, akkor az intenzitás növekszik

A villámlásokat, mennydörgést előidéző zivatarok kialakulásához meleg, nedves és egyben labilis légköri viszonyok "szükségesek", ezek Magyarországon leggyakrabban a május és szeptember közötti „konvektív időszakban” fordulnak elő. De, mint írják, „idén nyáron többször előfordult, hogy úgynevezett száraz hidegfront érkezett hazánk fölé. Ezeknek a frontoknak az a jellemzőjük, hogy kevés zivatart produkálnak, mivel a mögöttük beáramló hűvösebb levegő gyorsan veszít nedvességtartalmából, ahogy a nyugatra elhelyezkedő anticiklon hazánk felé terjeszkedik. Ilyen helyzetben főként a hegyvidékek szélárnyékába kerülő térségek számíthatnak zivatarokra – elsősorban a nyugati, délnyugati, valamint az északi és északkeleti területeken. Ugyanakkor a második legmelegebb és legszárazabb júniust követően, a július 7–8. időszakban minden feltétel adott volt heves zivatarok kialakulásához: a gyorsan mozgó, vonalba rendeződő cellák főként károkozó, helyenként 130 km/h-t elérő széllökéseket és jégesőt eredményeztek, miközben voltak olyan területek is, ahol mindössze néhány milliméter csapadék hullott.