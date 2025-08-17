augusztus 17., vasárnap

Zivatar a láthatáron

1 órája

Ma még jöhet egy kiadós zuhé Zalában is

Mészáros Annarózsa

Szombaton elöntötte Nagykanizsát és Zalaegerszeget az ég, viszont a vármegye balatoni részére nem húzódott át a zivatarlánc.

zivatar
A keszthelyi strandok a zivatarveszélynek és az erős szélnek köszönhetően nem voltak zsúfoltak
Fotó: Mészáros Annarózsa

Az egész vasárnapot erős szél jellemzi, de a napsütés továbbra is velünk maradt. A hidegfront érkeztével mérséklődött a meleg, 28 fok körül értékekre kell számítanunk a folytatásban is.
A Balaton hőfoka majdnem a levegőével megegyező: 26 fokos.

Libás strandon

Fotók: Mészáros Annarózsa

 

