Ma még jöhet egy kiadós zuhé Zalában is

Szombaton elöntötte Nagykanizsát és Zalaegerszeget az ég, viszont a vármegye balatoni részére nem húzódott át a zivatarlánc.

A keszthelyi strandok a zivatarveszélynek és az erős szélnek köszönhetően nem voltak zsúfoltak

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az egész vasárnapot erős szél jellemzi, de a napsütés továbbra is velünk maradt. A hidegfront érkeztével mérséklődött a meleg, 28 fok körül értékekre kell számítanunk a folytatásban is.

A Balaton hőfoka majdnem a levegőével megegyező: 26 fokos.