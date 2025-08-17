Zivatar a láthatáron
Ma még jöhet egy kiadós zuhé Zalában is
Szombaton elöntötte Nagykanizsát és Zalaegerszeget az ég, viszont a vármegye balatoni részére nem húzódott át a zivatarlánc.
Az egész vasárnapot erős szél jellemzi, de a napsütés továbbra is velünk maradt. A hidegfront érkeztével mérséklődött a meleg, 28 fok körül értékekre kell számítanunk a folytatásban is.
A Balaton hőfoka majdnem a levegőével megegyező: 26 fokos.
Libás strandonFotók: Mészáros Annarózsa
Égzengés és villámlás – a zalai városban késő este még tombolt a vihar
