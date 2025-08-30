Strandtörölköző helyett esőkabát: zápor, zivatar várható a folytatásban is

Augusztus utolsó hétvégéjén ősziesre fordult az időjárás: a HungaroMet sárga riasztást adott ki Zala vármegyére zivatar és felhőszakadás veszélye miatt.

A strandtörölközőt ma nem kell magával vinnie: zivatar és felhőszakadás várható

Fotó: Mészáros Annarózsa

Zivatar és felhőszakadás: ne ma menjen strandolni!

24-19 fok között alakul a kora esti időjárás, éjjel 15-20 °C közötti hőmérsékletre számíthatunk, erős széllel és esővel.

A folytatásban is ilyen idő lesz, de: becsengetésre visszatér a nyár...