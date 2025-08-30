Becsengetésre visszatér a nyár....
1 órája
Strandtörölköző helyett esőkabát: zápor, zivatar várható a folytatásban is
Sárga riasztás – úszni tudók előnyben...
Augusztus utolsó hétvégéjén ősziesre fordult az időjárás: a HungaroMet sárga riasztást adott ki Zala vármegyére zivatar és felhőszakadás veszélye miatt.
Zivatar és felhőszakadás: ne ma menjen strandolni!
24-19 fok között alakul a kora esti időjárás, éjjel 15-20 °C közötti hőmérsékletre számíthatunk, erős széllel és esővel.
A folytatásban is ilyen idő lesz, de: becsengetésre visszatér a nyár...
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre