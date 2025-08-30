augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Becsengetésre visszatér a nyár....

1 órája

Strandtörölköző helyett esőkabát: zápor, zivatar várható a folytatásban is

Címkék#zivatar#hőmérséklet#felhőszakadás

Sárga riasztás – úszni tudók előnyben...

Mészáros Annarózsa

Augusztus utolsó hétvégéjén ősziesre fordult az időjárás: a HungaroMet sárga riasztást adott ki Zala vármegyére zivatar és felhőszakadás veszélye miatt.

zivatar és felhőszakadás
A strandtörölközőt ma nem kell magával vinnie: zivatar és felhőszakadás várható
Fotó: Mészáros Annarózsa

Zivatar és felhőszakadás: ne ma menjen strandolni!

24-19 fok között alakul a kora esti időjárás, éjjel 15-20 °C közötti hőmérsékletre számíthatunk, erős széllel és esővel.

A folytatásban is ilyen idő lesz, de: becsengetésre visszatér a nyár... 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu