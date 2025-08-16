Frissítő zápor érkezett Nagykanizsára is, s ez mindenkit meglepett a hőségben (galéria, videó)

Olyan felfrissítő pillanatokat okozott, hogy esernyőt sem húztunk. A járókelőket, a rollereseket és a kerékpárosokat is váratlanul érte, de mosollyal az arcukon vették tudomásul: végre érkezett néhány csepp az égből. Nagykanizsán a 30 perces esőt sokáig átragyogta a napsütés, az esőcseppeken csillogott is, ám azóta beborult, s megjöttek a sötét felhők, amelyek eltakarták a Napot.

Napsütésre érkezett a zápor, de a felhők egyelőre Nagykanizsa felett maradtak

Fotó: Szakony Attila