Felüdülés
1 órája
Frissítő zápor érkezett Nagykanizsára is, s ez mindenkit meglepett a hőségben (galéria, videó)
Igazi nyári zápor zúdult a nagykanizsaiak nyakába az elmúlt órában.
Olyan felfrissítő pillanatokat okozott, hogy esernyőt sem húztunk. A járókelőket, a rollereseket és a kerékpárosokat is váratlanul érte, de mosollyal az arcukon vették tudomásul: végre érkezett néhány csepp az égből. Nagykanizsán a 30 perces esőt sokáig átragyogta a napsütés, az esőcseppeken csillogott is, ám azóta beborult, s megjöttek a sötét felhők, amelyek eltakarták a Napot.
Frissítő zápor érkezett NagykanizsáraFotók: Szakony Attila
